A raktérben illegális migránsok sokaságát szállította. Komlósiné Kiss Anett a Tolna Megyei Rend­őr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta, a migránsok elszámoltatása hosszadalmas folyamat volt, egyenként megmotozták őket, átvizsgálták ruházatukat, felvették adataikat, majd a büntetés-végrehajtás által helyszínre küldött rabszállító buszokban helyezték el, rendőri kísérettel visszaszállítottak őket a biztonsági határzár szerb oldalára. A moldáv sofőr azt is bevallotta, hogy egyáltalán nincs jogosítványa. Vele szemben több személynek segítséget nyújtva, bűnszervezetben elkövetett embercsempészés megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást a megyei főkapitányságon. Az akció helyszínére egy mentőautó és orvos is érkezett, de egészségügyi ellátásra senkinek nem volt szüksége. Később a rendőrök vizet és ételt is hoztak az embereknek.