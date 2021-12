A Tamási Rendőrkapitányságon vizsgálták azt is, hogy az ügyben mások érintettek-e, továbbá, hogy a 65 éves férfinak voltak-e segítői a drogok terjesztésében. Az ügyben számos fogyasztót is kihallgattak. A rendőrök a beszerzett bizonyítékok alapján december 16-án Budapesten, otthona közelében elfogták M. Zs. 38 éves budapesti lakost, aki feltehetően a tamási vállalkozó dílere volt már hosszú ideje. A férfi ruházatában több mint 600.000 forintot találtak, otthonában pedig több mint 14 millió forintot foglaltak le a nyomozók. A lakásban több fajta kábítószergyanús anyagot, zöld növényi törmeléket, fehér port és tablettákat is találtak.