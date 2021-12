Háromrendbeli, részben folytatólagosan, szabálysértési értékre, helyiséghez tartozó bekerített helyre a jogosult tudta és beleegyezése nélkül bemenve elkövetett lopás vétsége miatt emelt vádat egy 59 éves, többszörösen büntetett előéletű férfi ellen a Szekszárdi Járási Ügyészség.

A vádirat szerint a férfi 2019. július 1. és 2021. június 12. napja között összesen öt alkalommal ment be ugyanannak a tolnai sértettnek kerítéssel körbevett ingatlanára. A vádlott valamennyi esetben éjszaka hatolt be az udvarra, és a lakóház tera­száról különféle vázákat tulajdonított el, a bennük lévő virágokkal együtt. Az első alkalommal ellopott egy egyedi készítésű cement virágvázát, majd műanyag és agyag virágvázát, fonott virágkosarat és fából készült virágtartót is.

A sértettnek alkalmanként ötszáz és nyolcezer forint közötti, mindösszesen 33.500 forint kárt okozott, mely részben megtérült. A lopásokra tekintettel a sértett a teraszon biztonsági kamerát szereltetett fel, amely az utolsó esetben a vádlott cselekményét rögzítette.

A többszörös és különös visszaesőnek minősülő vádlottal szemben a járási ügyészség halmazati büntetésül börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását, a közügyek gyakorlásától eltiltását, valamint a meg nem térült kár­összeg erejéig vagyonelkobzást szorgalmaz a Szekszárdi Járásbíróságnál, tájékoztatta lapunkat dr. Kiss Yvette, a Tolna Megyei Főügyészség sajtószóvivője.