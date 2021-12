Egy 43 éves györkönyi férfi tett feljelentést december elején egy kollégája ellen. A rendőrségi beszámoló szerint egy novemberi reggelen, a munkamegbeszélésen az egyik munkás nekiugrott, majd megütötte a műszakvezetőt, mert nem értett egyet a kiosztott feladattal, majd később meg is fenyegette, hogy lelövi. A férfi nem volt munkavégzésre alkalmas állapotban, ezért őt haza is küldték. A történtek után többen elmondták a sértettnek, hogy ismerik kollégájuk mentalitását, szerintük a fenyegetése valós veszélyt rejt. A sértett ezért tett feljelentést. A rendbontó férfit az eset után el is bocsátották munkahelyéről.