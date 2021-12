A vádirat szerint a férfi és a vele lévő 22 éves nő 2020. július 6-án este 8 óra körül egy éjjel-nappali bolt előtt a korábbi nézeteltérésük miatt összeszólalkoztak egy negyven éves nővel. Ennek során a férfi meglökte, a vele lévő fiatalabb nő pedig a haját tépte és az arcát karmolta meg a másik nőnek. A férfi combon is rúgta, amitől a nő a földre került, ahol aztán a fiatalabb nő testszerte többször ököllel püfölte. A bántalmazás alkalmas volt súlyos sérülések okozására. Végül a férfi elfutott, a megvert nő pedig hívta a rendőrséget, kiérkezésükig a fiatalabb nőt a helyszínen marasztalta. Rövid idő múlva, körülbelül a járőrökkel egy időben a bántalmazott nő rokonai, egy húsz és egy huszonhat éves nő is a helyszínre érkezett. A három nő együtt kezdte el bántalmazni a huszonkét éveset. A haját tépték, rángatták, egyikük az arcát is megütötte, másikuk pedig egy alkalommal orrba rúgta, ettől eltört az orrcsontja.

A járási ügyészség a verekedésben részt vevőket – magatartásuktól függően – súlyos testi sértés bűntettének kísérletével, súlyos testi sértés, illetve csoportosan elkövetett garázdaság bűntettével vádolja. Közülük a többszörösen büntetett előéletű férfival szemben börtönbüntetés kiszabását és a köz­ügyek gyakorlásától eltiltását, míg a többi vádlott esetében végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását szorgalmazza az ügyészség a Szekszárdi Járásbíróságnál.