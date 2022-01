A járőrök a kocsiban mázsányi kivágott fát és egy elektromos fűrészt is találtak. Megállapították azt is, hogy a fát engedély nélkül vágták ki és akarták elszállítani a harci lakosok. Az autó vezetőjéről az is kiderült, hogy jogosítvány nélkül közlekedett, és korábban el is tiltották már a vezetéstől. A rendőrök a 41 éves férfit őrizetbe is vették. Ellene és két társa ellen lopás miatt indítanak eljárást, valamint a sofőrt engedély nélküli vezetés miatt is feljelentették – számolt be az esetről a police.hu.