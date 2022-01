Az első és a harmadrendű vádlottat a bíróság társtettesként elkövetett testi sértés és ugyancsak társtettesként elkövetett garázdaság bűntettének elkövetésében találta vétkesnek. Mindezekért fejenként egy év hat hónap börtönbüntetést kaptak, végrehajtásában két év hat hónap próbaidőre felfüggesztve. Ha mégis végre kellene hajtani a szabadságveszés büntetést, akkor kétharmadának letöltését követő napon bocsáthatók feltételes szabadságra. Mindkettőjüknek meg kell fizetni fejenként harmincnyolcezer-hatszáznegyven forint bűnügyi költséget, tájékoztatott dr. Kovács Ildikó, a Szekszárdi Törvényszék sajtószóvivője.



Tárgyalás mellőzésével a bíróság ennél enyhébb végzést hozott, akkor még mindhárom vádlottal kapcsolatban. Az ügyészség azonban a büntetés súlyosítása érdekében a tárgyalás megtartását kérte. A büntetlen előéletű első rendű vádlott nős, egy kiskorú gyermeke van, szakmunkás. A másik vádlott is büntetlen előéletű, de hátrányos jogkövetkezmények alatt áll, ugyanis egyszer már garázdaság miatt pénzbüntetésre ítélte a bíróság.



A három férfi egy szekszárdi szórakozóhelyen italozott 2020 augusztusában. A két szóban forgó vádlott a pult előtt ivott, szóváltásba keveredtek ugyan, de vitájukat végül tisztázták. A harmadrendű vádlott – pedig ekkor már nem voltak éppen józanok – újabb italokat kért. Ekkor lépett oda hozzájuk a harmadik férfi, a későbbi másodrendű vádlott, és se szó, se beszéd ököllel az első rendű vádlott felé ütött, akinek sikerült elhajolnia. A második csapás azonban már eltalálta a fejét. Ekkor a pultos közéjük állt, hogy lecsillapítsa őket, de nem járt sikerrel, félrelökték és a három férfi ütlegelni kezdte egymást. Nem is igen lehetett kideríteni, hogy melyik ütés kitől származhatott. Az azonban bizonyos, hogy kirívóan közösségellenes magatartásuk alkalmas volt arra, hogy a jelenlévőkben megbotránkozást és riadalmat keltsen.



Az elsőrendű vádlottnak bevérzett a bal szeme, a jobb tájékán pedig lágyrész-duzzanat, mindkét kezén hámfoszlás keletkezet. A sérülések nyolc napon belül gyógyulóak voltak, de a fejét ért ütések alkalmasak voltak arra, hogy súlyosabb sérüléseket is okozzanak. A harmadrendű vádlottnak eltörött az orrcsontja, amelynek tényleges gyógyulási ideje három-négy hét. Ezen kívül a nyakán, mellkasán nyolc napon belül gyógyuló hámfoszlásos, karcolásos sérüléseket is elszenvedett. A harmadik férfi súlyos, töréses sérüléseket és nyolc napon belül gyógyulókat egyaránt szerzett a verekedés során.