Hétfőn, a délután és az este folyamán egy-egy kéménytűzhöz riasztották a szekszárdi és a kaposvári hivatásos tűzoltókat. Őcsényben a Széchenyi utcában, Somogyszilen pedig a Szabadság utcában csaptak fel a lángok a lakóépületek kéményeiből. Mindkét esetben szilárd tüzelésű fűtőberendezésből, kályhából távolították el az éghető anyagot a beavatkozó tűzoltóegységek. A kéményseprőket értesítették, lakosságvédelmi intézkedésre egyik esetben sem volt szükség, a fűtés alternatív módon megoldott.



Műszaki mentések:

Hétfőn este Dombóváron, a Fő utcában egy ötméteres letört faág egy kábeltévé-vezetéket szakított le, az Erzsébet utcában pedig egy ötméteres, száraz fa dőlt az útra. A dombóvári és sásdi hivatásos tűzoltók láncfűrész segítségével számolták fel a káreseteket.

Éljünk az ingyenes kéményseprés lehetőségével!

Otthona biztonságáért mindenki sokat tehet – emlékeztet a katasztrófavédelem. A lakástüzek esetében is csökkenteni lehet a sérülés kockázatát, egyebek mellett füstérzékelő elhelyezésével. Egy időben jelző berendezés emberéleteket és anyagi javakat menthet meg. Vegyes tüzelésű kazánok esetében tilos háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával fűteni, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki és ezzel a környezetet károsítják, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását is. A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd, akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet.