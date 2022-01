A négy illegális bevándorló szintén embercsempészek szervezésében jutott el Szíriából, Törökország, Görögország és Macedónia érintésével a zombori menekülttáborba. Ott újabb embercsempésszel abban állapodtak meg, hogy fejenként 4500 eurónyi fizetség ellenében eljuttatja őket Ausztriába. Taxival mentek a magyar hatához ahol újabb embercsempészek segítségével, a kerítésen létrával átmászva jutottak be az országba. Végül egy embercsempész gyalog vezette őket a találkozási ponthoz. Nem sokkal később a vádlott is megjelent és jelzett a migránsoknak, hogy szálljanak be az autóba.