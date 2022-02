A tolnai járőrök ellenőriztek egy autóst a városban, akiről megállapították, hogy a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság az általa meg nem fizetett bírságok miatt körözését rendelte el. Őt előbb a rendőrségre állították elő, majd onnan a fogdába vitték. Hasonló eset miatt fogtak el Szekszárdon is egy férfit, akit a helyi kapitányság körözött pénzbírság meg nem fizetése miatt. Őt is fogdába szállították munkatársaink. A rendőrök kedd délelőtt egy helyi lakost vezettek elő, és vittek börtönbe, őt a Szekszárdi Törvényszék körözte, mert nem vonult be jogerős büntetése végrehajtására.