A nyomozók széleskörű adatgyűjtésbe kezdtek. A beszerzett bizonyítékok alapján a gyanú egy fiatal hajdúsági férfira terelődött, aki egy hirdetési oldalon kínálta portékáit, és az utalásokat különböző bankoknál vezetett, más-más számlaszámra kérte.



A Bonyhádi Rendőrkapitányságon indult nyomozás adatai szerint 2020 februárja és 2020 júliusa között összesen 49 vásárlót tévesztett meg a 29 éves férfi. Különböző mobiltelefonokat, és egyéb szórakoztató elektronikai termékeket kínált eladásra, de soha senkinek nem küldte meg az előre kifizettetett árut. A „kereskedéssel” nagyjából 1.4 millió forint kárt okozott a vásárlóinak, akik az ország számos pontján élnek.



A csalót több alkalommal, összesen 49 rendbeli csalás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, mely során részletes beismerő vallomást tett. Az ország más kapitányságán is folytattak eljárást ellene, ott 18 rendbeli csalás miatt kell felelnie. A fiatalember korábban is követett már el bűncselekményeket, amelyek miatt jelenleg is börtönben van.



Az eset körülményeinek vizsgálatát a bonyhádi rendőrök befejezték, és a keletkezett iratokat a napokban vádemelési javaslattal megküldték az illetékes ügyészségnek – írja a police.hu.