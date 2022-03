Egy kisszékelyi nő rendőri segítséget kért 2021. december 19-én este, mert a nála élő idősebbik unokája fenyegette őt és a fiatalabb unokáját. Azt is elmondta róla, hogy valószínűleg betört a szomszédjukban lévő egyik házba. A helyszínre küldött kollégák először lenyugtatták az agresszív férfit, majd az állítólagos betöréssel kapcsolatban adatgyűjtésbe kezdtek. Megállapították, hogy melyik házról van szó, majd azt is, hogy abból valóban hiányzik néhány dolog. Elszámoltatták az idősebbik, 22 éves unokát, aki beismerte, hogy ő többször volt a szomszédos házban és lopott is onnan.



A férfit ezután előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Ennek során beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy kétszer lopott a lakatlanul álló házból, ahova a rossz állapotban lévő ablakon keresztül jutott be. Beismerte, hogy egy kerékpárt és egy alumínium létrát vitt el. Előbbit egy fémkereskedőnek eladta, a biciklit egy kicsit átalakította és megtartotta magának.



A lakcímén megtartott kutatás során ezt önként át is adta a nyomozóknak, egyéb, a szomszédból származó tárgy nem került elő. Az ellopott kétkerekűt később a jogos tulajdonosának visszaadták, így a kár egy része megtérült. Az eset körülményeinek vizsgálatát a tamási rendőrök befejezték és a keletkezett iratokat megküldték az illetékes ügyészségnek – olvasható a police.hu rendőrségi portálon megjelent közleményben.

Fotó: TMRFK