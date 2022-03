Kigyulladt egy negyven négyzetméteres épület teteje, és berendezési tárgyak is égnek egy tanyán Szekszárdon, a Kalász utcában – tájékoztatott honlapján a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint az a tájékoztatásban szerepel, a szekszárdi hivatásos tűzoltók kiérkezésekor egy gázpalack is felrobbant, egy másik, felhevült gázpalackot pedig visszahűtenek. A tűzoltók egy vízsugárral kezdték meg az oltást, de a helyszínre riasztották a bonyhádi és a paksi hivatásos tűzoltókat is.