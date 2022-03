A vádirat szerint 2019. év októbere körül a Tolna megyei férfi vette át az autót egy másik személytől és a vételárat egy, a nyomozás során nem tisztázott személynek adta át. A gépkocsihoz egy nő nevére kiállított forgalmi engedélyt és törzskönyvet, valamint a tulajdonos adataival már előre kitöltött, úgynevezett „nyitott” adásvételi szerződést kapott.



Az autót ezután 2020 áprilisa körül adta el az egyik pécsi vádlottnak, egy 45 éves férfinek, mégpedig úgy, hogy elcserélte. Erről azonban szerződést nem írtak, csak egymásnak átadták a gépjárművet és annak okmányait. Még ugyanabban a hónapban ez a vádlott is továbbadta a járművet a harmadik vádlottnak, egy szintén pécsi férfinak. Adásvételi szerződést ők sem írtak.



Ezt követően az autót így megszerző vádlott 2020. április 8-án egy jóhiszemű vevőnek úgy adta el a járművet, hogy azt az úgynevezett „nyitott” adásvételi szerződést íratta vele alá, amin tulajdonosként és eladóként még az említett nő szerepelt. A jóhiszemű vevő az eladó személyét valótlanul tartalmazó adásvételi szerződést 2020. április 21-én benyújtotta az illetékes járási hivatalhoz, a tulajdonszerzését is bejelentve.



A vádlottak azzal a magatartásukkal, hogy a gépjármű adásvételéről nem készítettek a valóságnak megfelelő szerződést, és azt nem jelentették be a kormányhivatalnak, a valótlan tartalmú szerződés egyidejű továbbadásával közreműködtek abban, hogy a közhiteles gépjármű-nyilvántartásban valótlan adatok kerüljenek rögzítésre.



A vádlottak közül mindkét pécsi férfi büntetett előéletű, egyiküket korábban már közokirat-hamisítás miatt is elítélték. Velük szemben a járási ügyészség tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben pénzbüntetés kiszabását szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál, tájékoztatott dr. Kiss Yvette, Tolna Megyei Főügyészség sajtószóvivője.