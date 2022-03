Mint arról a TEOL.hu hírportálon is beszámoltunk, egy 74 éves tengelici férfi tett bejelentést január 8-án 17 óra körüli időben, hogy betörtek hozzá. A rendőrök a házához mentek, ahol beszéltek vele. Elmondta, hogy két idegen férfit látott az épületbe besurranni. Ezt a sértett észlelte és meg akarta védeni magát. Ekkor az egyik támadó a földre lökte és a zsebéből kivette a pénzét, ami több mint 200.000 forint volt. Az elkövetőkről jó személyleírást adott.



A beszerzett információk birtokában a kollégák megkezdték a két személy keresését. Rövid időn belül Tengelic belterületén sikerült is elfogni őket. Megtalálták náluk a sértettől elvett összesen 210.000 forintot, amit lefoglaltak tőlük és a későbbiek során a károsultnak visszaadtak. A két elkövetőt előállították a Paksi Rendőrkapitányságra, ahol őrizetbe vételük mellett rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket.



Mindketten beismerték a bűncselekmény elkövetését és vallomást tettek. Az idősebb férfi azt is elmondta, hogy három nappal korában már járt a sértett házában, akkor körülbelül 6.500 forintot zsákmányolt, ezért lopás vétség elkövetése miatt is felelnie kell. A bíróság január 11-én elrendelte a két férfi letartóztatását. Az esetek körülményeinek vizsgálatát a paksi rendőrök befejezték, a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal megküldték az illetékes ügyészségnek – tájékoztatott a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság.