Bor Péter tűzoltó főtörzsőrmester 2002. március 15-e óta dolgozik a Paksi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon. A szolgálati csoportjába hamar beilleszkedett, a társaság meghatározó tagjává vált. Pozitív kisugárzásának hála, mindig garantált a baráti hangulat, összetartás a szolgálati csoportban. Az elmúlt évek alatt számos tanfolyamon és képzésen vett részt, hogy a hivatását mindig a legnagyobb szakértelemmel tudja végezni.



Kellő szakmai felkészültsége birtokában különleges szerkezelői feladatok ellátásával is bármikor megbízható. Számos tűzesetnél, és műszaki mentésnél bizonyította elméleti, valamint gyakorlati tudását. Munkáját mindig becsületesen és a legnagyobb körültekintéssel végzi. A tűzoltóság és katasztrófavédelem szervezetében eltöltött húsz év alatt több alkalommal bizonyította elhivatottságát, segítőkészségét és precíz munkavégzését. A hivatásos állományú kollégák számára szakmai munkája példaértékű.

Bor Péter tűzoltó főtörzsőrmester (Fotó: Paksi HTP)

Debreceni Márton tűzoltó főtörzsőrmester ugyancsak 2002. március 15-én szerelt fel tűzoltónak Pakson. Szakmai munkájának magasabb szintű ellátása érdekében az elmúlt két évtizedben a paksi tűzoltóságon készenlétben tartott valamennyi kisgépből típusvizsgát tett, valamint tűzoltásvezetői, fakitermelői, alpintechnikai és középfokú elsősegély tanfolyamokat végzett. Szakmai tevékenységének színvonala kimagasló, munkáját mindig alaposan és átgondoltan látja el.



Az önként jelentkezőket követelő feladatoknál, állandóan elsőként jelzi a szándékát, ezzel is ösztönözve a társait. Számtalan káresemény felszámolásánál bizonyította szakmai felkészültségét és elhivatottságát. Az ifjúság nevelésében, az új belépők felkészítésében és a csoportba történő beilleszkedésük támogatásában is tevékenyen részt vesz. Ahogyan egy hivatásos állományba tartozótól elvárható, fegyelmezett magatartásával is példát mutat az ifjabb, kevésbé tapasztalt munkatársak irányában. A tűzoltóság és katasztrófavédelem szervezetében eltöltött 20 év alatt több alkalommal tanúbizonyságot tett elhivatottságáról és segítőkészségéről. Bajtársai számára szakmai munkája példaértékű.

Debreceni Márton tűzoltó főtörzsőrmester (Fotó: Paksi HTP)

Az elismeréseket a szolgálati helyükön kapták meg az érintettek, akik egy időben szereltek fel a készenléti szolgálatot ellátók állományába – tájékoztatott a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.