Az előzményekről tudatták, egy piliscsabai férfi autót akart vásárolni egy dombóvári kereskedésen keresztül. Meg is egyeztek a bizományban levő kocsi vételárában, melyből a vevő hatszázezer forintot foglalóként ki is fizetett. Másnapra a piliscsabai férfi meggondolta magát, és vissza akart lépni a vásárlástól, ezért egyeztetett a kereskedővel. Kérte vissza a foglaló árát is, azonban addigra azt a kocsi tulajdonosa már átvette a közvetítőtől.