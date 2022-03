Kilenc alkalommal szabadban égett avar, gaz, nádas, erdő aljnövényzete, egy esetben pedig egy 200 négyzetméteres raktár és a benne tárolt anyagok, valamint két kisebb közúti balesethez riasztották megyénk tűzoltóit – tájékoztatott a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.



Idén immár 69 alkalommal keletkezett tűz a szabadban Tolna megyében, és már 54 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. A hétvégén Medina, Pincehely, Dombóvár, Alsónyék, Sásd településeken is szabad területen égett gaz, avar, nádas, valamint erdő aljnövényzete. Tolna megye hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói is részt vettek az lángok megfékezésében.



Szombat délután, Fadd külterületén mintegy 300 négyzetméteren égett a nádas. A tűz átterjedt a mellette lévő erdőre. A lángokat öt vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg az érintett település önkormányzati, továbbá a paksi hivatásos és a tolnai önkormányzati tűzoltók.

Forrás: Tolna MKI

Vasárnap, az éjjeli órákban Kisszékelyen, Csókás majornál egy 200 négyzetméter alapterületű raktár égett teljes terjedelmében. A lángok lakóingatlant nem veszélyeztettek. A tűzesethez a sárbogárdi, paksi hivatásos, valamint a simontornyai önkéntes tűzoltókat riasztották, akik 5 vízsugár, kéziszerszámok és egyéb tűzoltó szakfelszerelések segítségével oltották el a lángokat.



Ezek a tűzesetek elkerülhetők. Egy eldobott cigaretta csikk is elengedő a száraz aljnövényzet lángba borulásához. A zöldhulladék égetésekor, valamint a grillezéskor is megfelelő körültekintéssel legyünk, különösen az országos tűzgyújtási tilalom elrendelését követően. A csapadékmentes telet követő száraz tavasz kedvez a szabadtéri tüzek kialakulásának. Annak érdekében, hogy megelőzzük a természetet és épített környezetet is veszélyeztető tüzeket, az alábbiakra érdemes odafigyelni: