Anyagi káros baleset történt kedden délután az 56-os számú főút 8-as kilométerszelvénye közelében – olvasható a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

Egy autós közlekedett Bátaszék irányába, amikor ismeretlen körülmények között az út melletti szalagkorlátnak ütközött. Az autós megállás nélkül elhagyta ugyan a helyszínt, de a leszakadt első lökhárítót a rajta levő rendszámmal együtt ott felejtette. A szekszárdi rendőröknek nem volt nehéz dolguk felkutatni a jármű vezetőjét. A 28 éves bajai férfit ottani kollégáink a baleset után alig fél órával elfogták.

A baleset helyszínén maradt az autó első lökhárítója a rendszámmal (Fotó: TMRFK)

Kiderült róla, hogy már 2021 őszén jogerősen eltiltották a jármű vezetésétől, ennek ellenére rendszeresen a volán mögé ült. A szekszárdi rendőrök már április elsején is intézkedtek vele szemben a tolnai megyeszékhelyen. Akkor is büntetőeljárás indult ellene eltiltás hatálya alatti járművezetés miatt.

A férfi mindezek után sem állt le, ezt követően is kocsival járt-kelt. A keddi elfogásakor az ittasság gyanúja is felmerült, ezért mintavételre is elvitték. Ezt követően őrizetbe vették az általa elkövetett szabályszegések miatt. Este már gyanúsítottként is kihallgatták, ekkor közölték vele, hogy bizonyítékuk van arra, hogy április hónapban számos alkalommal vezetett autót annak ellenére, hogy eltiltották a vezetéstől. A 28 éves sofőr részben tett csak beismerő vallomást.