Bűnösnek mondta ki a vádlottat a Szekszárdi Járásbíróság két rendbeli testi sértés kísérlete, garázdaság, rongálás bűntette, becsületsértés és nyolc rendbeli rongálás vétségében. Mindezek miatt büntetésül egy év hat hónap börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte és két évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A vádlott legkorábban a büntetés kétharmad részének letöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

A bíróság kötelezte a vádlottat, hogy fizessen meg az állam javára közel háromszáznegyvenhatezer forint bűn­ügyi költséget. Az ítélet a kártérítési igényt elbíráló rendelkezés kivételével jogerős, tájékoztatta lapunkat dr. Kovács Ildikó, a Szekszárdi Törvényszék sajtószóvivője. A büntetlen előéletű vádlott kiskorú gyermeke, tartásra szoruló hozzátartozója nincs. Szakmunkás, de munkahelye hol volt, hol nem volt.

Letartóztatás előtt hajléktalanként élt. Földterületek vannak a tulajdonában, ezekre közel másfél millió forint erejéig zárlatot rendeltek el, a kártérítések fedezetének biztosítására, majd azt feloldották, de végrehajtását három hónapra felfüggesztette a bíróság.

A férfi pszichológus kezelése alatt állt, gyógyszereket szed mentális zavarai és kóros elmeállapota miatt. Mindezek tettei következményeinek felismerésében, és az annak megfelelő magatartásban enyhe fokban korlátozzák. Szabálysértési felelősségét hét esetben állapították meg, csendháborítás, közlekedési szabályok megsértése, veszélyhelyzeti rendelkezések megsértése és köztisztasági szabálysértés miatt.

A vádlott 2020. augusztus 20-án kora délután ittas, zavart állapotban a megyeszékhelyen sétált. Amikor észrevette a dinnyét árusító nőt, minden átmenet és ok nélkül szidalmazni kezdte, de az árus elzavarta. Ezt követően ámokfutásba kezdett. Utcai szeméttartókat rugdalt és tört le, berúgta, s ezzel összetörte egy buszmeg­álló egyik üvegoldalát. Felrúgott három szelektív hulladéktároló konténert.

Aztán következtek a személygépkocsik. Hat személyautót és egy értékes motorkerékpárt rongált meg. Az autókba belerúgott, hogy azok karosszériája behorpadt. Az egyik autónak az általa letört fém szeméttárolót vágta, az első szélvédőt pókhálósra repesztve. A férfi haragos viszonyban volt a szüleivel, akik végül viselt dolgai miatt felmondták a szívességi lakáshasználatot, távozását csak bírósági végzéssel tudták elérni. A vádlott 2021 júliusában beütötte nem Szekszárdon élő szülei háza bejárati ajtajának három üvegtábláját, a garázs és a műhelye üvegét.

A vádlott és apja másnap késő este közterületen vitatkozott, majd összeverekedett, a mentők mindkettőjüket kórházba vitte, rendőrök kísérletében.

Egyikőjüket a vádlott durva szavakkal becsmérelte. A rendőr és kollégái megvárták a vizsgálat végét, majd hazaindultak.

A vádlott ezután a kórház biztonsági őreit, majd alkalmazottait szidalmazta. Kettőt egy fa karóval meg is ütött. Tekintettel az eszközre, súlyosabban is megsérülhettek volna. A kórház sorompója mellé vizelt, utcai járókelőkbe is belekötött.