Egy olvasónk értesítette portálunkat arról, hogy április 1-jén délután 6 óra körül a szekszárdi Interspar áruház parkolójában ismeretlenek fegyvert fogtak rá. Mint azt részletezte, egy ezüst színű autó hajtott el mellette, a jármű anyósülésén utazó húsz év körüli fiatal pedig ráfogta a kezében lévő pisztolyt, és kaján vigyorral az arcán azt mondta: most megöllek! A kocsi, amiben többen is ültek, ezután megállás nélkül elhajtott. Ő maga sem az autó rendszámát, sem pedig a jármű típusát nem tudta megjegyezni, annyira hirtelen történt minden.



Olvasónk ezt követően jelezte az esetet a Tartsay utcán sebességmérést végző járműben ülő rendőröknek. Fültanúja volt, hogy az URH rádión ekkor már arról ment a diskurzus, hogy valakik egy autóból fegyverrel fenyegetőznek. Annak is fültanúja volt, hogy a rendőrök ekkor már rendszám alapján keresték az autót. Hozzátette, a járőrautóban ülők jelezték a rádión, hogy van még egy bejelentő, akire fegyvert fogtak.

Portálunk olvasója azt is megosztotta a TEOL.hu-val, mélyen megdöbbent azon, hogy Szekszárdon ilyen megtörténhet.

Az autót és az abban utazó öt fiatalt rövid időn belül megtalálták a rendőrök – mondta el a TEOL.hu kérdésére Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Közülük kettőnél egy-egy műanyagból készült játékpisztolyt találtak, melyek lövés leadására alkalmatlanok voltak, viszont hasonlítanak az igazi fegyverekhez.

A fiatalokat előállítottak, és felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett elkövetéséének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak ellenük. Ez 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény. Azt a két - egy 17 éves és egy 19 éves – fiút, akiknél a játékpisztolyokat megtalálták, gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügy vizsgálatát a rendőrség folytatja.

Lehet, hogy csak diákcsínynek gondolták tettüket, de mivel tettük riadalmat kelt vagy kelthet másokban, ezért bűncselekménynek számít, amit elkövettek – tudatta Komlósiné Kiss Anett.