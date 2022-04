Egy váraljai család több tagja tett bejelentést április 11-én a kora reggeli órákban, mert ismeretlen a házuk udvaráról ellopta a tulajdonukban levő autót – tájékoztatott a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság. Még ekkor kiderült az is, hogy az édesanyának eltűnt a pénztárcája a benne levő 25 ezer forinttal. A gyanú már az elsődleges adatgyűjtés során a család egyik gyermekére terelődött, aki nemrégiben szabadult feltételesen a börtönből, és az autóval együtt eltűnt az éjszaka folyamán.

A rendőrök a környékén keresni kezdték a kocsit, amit néhány óra múlva Bonyhádon meg is találtak. Az autótól nem messze ott volt az otthonról eltűnt férfi is, aki elismerte, hogy az éjjel ő vitte el az udvarról engedély nélkül sógora Opelját. Elmondta azt is, hogy éjjel italozás közben támadt az az ötlete, hogy elmegy kocsikázni, annak ellenére, hogy soha nem volt jogosítványa. Indulás előtt még ellopta az édesanyja pénztárcáját, a benne levő pénzzel együtt.

Ezután elmondása szerint átruccant Pécsre, ahol ivott még egy keveset. Végül az egyenruhások Bonyhádon fogták el. Ruházatának átvizsgálásakor az ellopott pénztárca is előkerült, üresen. A férfit több bűncselekmény elkövetésével is meggyanúsították, kihallgatása után elengedték, azonban nem állt le.

Még aznap este Nagymányokon egy kocsiból ellopott egy mobiltelefont és 21 500 forintot. A rendőrök előtt ekkor már jól ismert férfit a környéken elfogták és az elvett értékeket is megtalálták nála. Az egyenruhások őrizetbe vették a 28 éves tolvajt, akinek az esti lopás mellett, jármű önkényes elvétele bűntett, ittas járművezetés és lopás vétség miatt is felelnie kell. A rendőrök engedély nélküli vezetés miatt is feljelentették.

A bonyhádi nyomozók az illetékes ügyészségen előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására is.