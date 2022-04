A bűnmegelőzést Magyarországon a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló határozat emelte a kiemelten fontos feladatok sorába. Ennek végrehajtásával a kormány a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot bízta meg, amely a területen tevékenykedő civil és kormányzati szervezetekkel szoros együttműködésben dolgozik a cél megvalósításán.

A széleskörű együttműködés elsősorban a települések biztonsági problémáira, a fiatalok felvilágosítására, az áldozattá válás megelőzésére, az áldozatsegítésre és az elkövetők reintegrációjára fókuszál. A napról napra bővülő szövetség azért dolgozik, hogy mindannyian egy biztonságosabb napra ébredjünk.



A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 2011. április 12-én jött létre. Ezt a napot azóta a Bűnmegelőzés Napjaként ünnepeljük. Ebből az alkalomból a Tolna megyei rendőrök nagyszabású rendezvényt szerveztek kedden a megyeszékhelyen.

Fotó: TMRFK

Az érdeklődők a bűnmegelőzési sátorban hasznos tanácsokat kaphattak az áldozattá- és elkövetővé válás veszélyeiről. A kilátogató gyerekek prevenciós teszteket, játékokat próbálhattak ki a délelőtt folyamán. Beszélgethettek a rendőrökkel az esetlegesen felmerülő problémáikról, és kérdéseket is feltehettek az egyenruhásoknak.

Aki akart bűnmegelőzési témájú kisfilmeket is megnézhetett a sátor mellett felállított tv-n. A diákok elkészíthették saját ujjlenyomataikat is, és megnézhették a rendőrségnél használt fegyvereket, kényszerítő eszközöket. A vállalkozókedvűek felülhettek a rendőrmotorra, vagy beülhettek egy igazi rendőrautóba is.

Az érdeklődők megnézhették a korábban több bűnmegelőzési témában meghirdetett rajzpályázat díjnyertes alkotásait is.

A nap végén egyetlen érdeklődő sem tért haza üres kézzel. Megelőzéssel kapcsolatos kiadványokat, valamint a baleset-megelőzési bizottság jóvoltából közlekedésbiztonsági eszközöket is hazavihettek.