A vádirat szerint a férfi tavaly április 16. és május 20. között négy áruházból, illetve élelmiszerüzletből lopott el szeszes italokat, valamint csokoládékat, tájékoztatott dr. Kiss Yvette, a Tolna Megyei Főügyészség sajtószóvivője.

Az egyik szekszárdi áruházban két üveg viszonylag magasabb árú szeszes italt a ruházatába rejtett, majd a pénztártól fizetés nélkül távozott. Az üzlet biztonsági őre azonban a boltból való távozás közben feltartóztatta. Az italok lefoglalásával az áruháznak okozott közel 21 ezer forintnyi kár megtérült. Egy másik áruházban három üveg, összesen közel 41 ezer forint értékű whiskyt rejtett a táskájába, majd a főbejáraton itt is fizetés nélkül akart távozni, de a biztonsági őr ebben az áruházban is megállította, így a kár ebben az esetben is megtérült. Majd május 17-én délután a vádlott Szekszárdon egy kisebb ABC-be ment azzal a szándékkal, hogy onnan élelmiszert tulajdonítson el. A ruházatába rejtett négy tábla csokoládét, és az üzletből távozott. A vádlott által okozott ezerötszáz forint kár ebben az esetben nem térült meg. Végül május 20-án dél körül egy Szekszárdhoz közeli községben lévő élelmiszerüzletbe ment, ahol szintén csokoládét lopott, amelynek eltulajdonításával 950 forint kárt okozott.

A vádlott a bűncselekmények elkövetését a nyomozás során beismerte. Vele szemben a járási ügyészség tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben közérdekű munka büntetés kiszabását, illetve a meg nem térült kárösszeg erejéig vagyonelkobzás elrendelését szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál.