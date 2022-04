Bejelentés érkezett április 3-án délután fél kettő körül, hogy Dunaföldváron lángol egy családi ház és egy ember megégett. A sérültet kórházba szállították. A helyszínen a rendőrök szemlét tartottak. Az adatgyűjtés során gyanú merült fel, hogy szándékos gyújtogatás történt. Időközben a sérült 50 éves férfi a kórházban elhunyt – tájékoztatott a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság.

A tűz okozásával gyanúsítható 53 éves férfit elfogták, és halált okozó közveszélyokozás bűntett elkövetésének gyanúja miatt hallgatták ki, mely során részben beismerő vallomást tett. A gyújtogatót előbb őrizetbe vették, majd csütörtökön letartóztatásba helyezték.

A Tolna Megyei Főügyészség tájékoztatása szerint az ittas állapotban lévő férfi egy kannából benzint locsolt szét saját háza konyhájában, majd azt öngyújtóval meggyújtotta. Tette mindezt úgy, hogy az ablak nélküli helyiségben rajta kívül még ketten tartózkodtak. A benzin és a linóleumpadló azonnal begyulladt, majd a tűz az egész épületre kiterjedt.

A gyújtogató és a másik két férfi az udvarra menekült, egyiküknek, a gyanúsított unokatestvérének azonban olyan súlyos égési sérülései keletkeztek, hogy a kórházba szállítását követően elhunyt.



A tűz a közelben tartózkodók életét, testi épségét is veszélyeztette. A konyhában a tűzhely mellett egy gázpalack is volt, így fennállt a veszélye, hogy az a magas hő hatására felrobban, veszélyeztetve a szomszédos épületeket is.



Mindezzel a gyanúsított közveszélyt idézett elő, mely egy ember életét is követelte. A férfi cselekménye jelentős tárgyi súlyú, azt a törvény öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel rendeli büntetni – tudatta a megyei főügyészség.

A főügyészség álláspontja szerint a gyanúsítottal szemben a letartóztatás általános és különös okai egyaránt fennállnak. A járásbíróság nyomozási bírája ezért április 7-én délelőtt a főügyészség álláspontját mindenben osztva egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatást.

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán szakértők bevonásával folytatják az ügy vizsgálatát.

Mint azt megírtuk, a tűzeset a Vadász utcában történt, a lángok kora délután csaptak föl. A mintegy 70 négyzetméteres épület teljesen kiégett. A dunaújvárosi, paksi és solti hivatásos, valamint a dunaföldvári önkéntes tűzoltók négy vízsugárral fojtották el a lángokat. A tűzoltók egy gázpalackot is kivittek a házból, mielőtt az felrobbant volna.