A dombóvári vásártéren rendezték meg a Civil Majálist április 30-án, melyen a helyi rendőrkapitányság is képviseltette magát. A rendezvényen az érdeklődőknek bemutatták a rendőrök felszerelését, fegyverzetét. A vállalkozó kedvűek felpróbálhatták a golyóálló mellényt, és beülhettek egy rendőrautóba is – közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság.

A programot bűnmegelőzési tanácsadással és vagyonvédelmi eszközök bemutatásával tették színesebbé. Azok, akik biztonságban akarták tudni kerékpárjaikat, regisztrálhatták a kétkerekűeket a Bike Safe program keretében.

Az egyenruhások toboroztak is a rendezvényen. A jelentkezés feltételeiről, valamint a 10 hónapos rendőrképzés felvételi eljárásáról kaptak tájékoztatást az érdeklődők, miközben választ kaphattak a rendőri munkával kapcsolatos kérdéseikre is. A toborzás és a képzésre jelentkezés folyamatos, a rendőri szolgálatra elhivatottságot érzők továbbra is jelentkezhetnek a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatán, valamint bármely rendőri szervnél, illetve folyamatosan informálódhatnak a rendőrség honlapján.