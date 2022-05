A hagyományosnak számító találkozón érdekes és színes programokkal várták a látogatókat a szervezők. Az egész napos rendezvényre a rendőrség is meghívást kapott – tájékoztatott a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság.

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság és a Szekszárdi Rendőrkapitányság munkatársai számos programmal és élménnyel várták a családokat. A gyerekek kipróbálhatták az egyenruhások által épített ügyességi, kerékpáros pályát. A baleset-megelőzési kollégák beszélgethettek a családokkal és a gyerekekkel az alapvető közlekedési szabályokról is. A bűnügyes munkatársak segítségével, akik akarták, elkészíthették saját ujjlenyomatukat is. Megnézhették a rendőrségnél használt eszközöket is. A legnagyobb sikert most is a rendőrségi járművek jelentették, hiszen a kicsik beülhettek a rendőrautóba, és felülhettek a rendőrmotorra is.