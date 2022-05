A műszaki vénával is felvértezett zászlós egy ismerőse invitálására jelentkezett tűzoltónak. 1998. május 1-jén szerelt fel Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságára, mint beosztott tűzoltó. Szakmai ismereteit a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban szervezett képzések keretében, valamint autodidakta módon folyamatosan bővítette. 2006-tól gépjárművezetői, 2012-től a Dombóvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományában különlegesszer kezelői beosztást tölthetett be.

A „C” szolgálati csoport oszlopos tagja tanulmányait folytatva, a tűzoltó szerparancsnoki képzés sikeres befejeztével, 2016. február 1-jétől tűzoltó szerparancsnoki beosztásban teljesít szolgálatot. Beosztásához tartozó feladatok ellátása mellett huzamosabb ideig a rábízott rajparancsnoki teendőket is kiválóan megugrotta. Tűz- és káreseteknél a határozott, kimagasló szakmai tudásával támogatja elöljáróit a döntések meghozatalában.

Várai Tamás és fia Ádám, aki az apja nyomdokain járva szintén tűzoltó lett. Fotó: Köves Péter tű. fhdgy.

Tamás mindig fegyelmezett, munkája precíz, megbízható, akárcsak a dombóvári szerállásoknál telepített riasztás-megjelenítő egység, amely Tamás villamosipari ismereteinek köszönhetően a pontos időt is mutatja. A beavatkozások alkalmával megfontolt, mindig törekszik a biztonságos munkavégzésre, bajtársai teljes nyugalommal végezhetik mellette a legizzasztóbb káreseteknél adódó feladataikat.

Kitűnő műszaki érzékkel rendelkezik, melyet kiválóan hasznosít az összetettebb káresetek felszámolása alkalmával is. Tudásszomja kiapadhatatlan, országos viszonylatban számos tűzoltó használja az androidos „Szolgálati naptár klasszikus” elnevezésű alkalmazást, amelyet a dombóvári zászlós fejlesztett.

Fotó: Dombóvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság.

Tapasztalatait rendszeresen megosztja a fiatalabb munkatársaival, önzetlenül segíti őket a beilleszkedésben. Hivatástudata a tűzoltóság iránti elkötelezettsége példaértékű. Példamutató magatartása jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy fia is az apja nyomdokaiba lépjen, immáron Ádám is több, mint 3 éve teljesít szolgálatot a Dombóvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon. Minden rezzenéséből az apja habitusa köszön vissza. Tamás a szakmai feladatokon túlmenően szívesen vállal közösségépítő, értékteremtő és hagyományőrző tevékenységet is.

Számos tűzoltó használja az androidos „Szolgálati naptár klasszikus” elnevezésű alkalmazást, amelyet a dombóvári zászlós fejlesztett.

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ezúton is gratulációját fejezi ki és kíván sok erőt és jó egészséget Várai Tamás további szakmai életútjához. Bíznak benne, hogy minél többen ismerhetik meg Tamást a készenléti szolgálatot ellátók közül, és a jövőben mindenki kamatoztatja majd azt a tudást, melyet a 2022-es esztendő Év tűzoltója képvisel.