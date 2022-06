Tetejével az árokba borult egy gépkocsi a 61-es főút attalai szakaszán, a Petőfi Sándor utcában. A jármű egy távközlési oszlopot is kidöntött a baleset következtében. A dombóvári hivatásos tűzoltókat követően a társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre, valamint a távközlési társaság szakembereinek értesítését is kérték a kidöntött oszlop miatt – tájékoztatott honlapján a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.