Egyre magasabbra szökik a hőmérő higanyszála, s a héten az iskolákban is véget ért a tanév. Mindegyik jelzi, hogy itt a nyár, amely nagyon kellemes időszak, de veszélyeket is rejteget. Ez utóbbi miatt tartottak tegnap a Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának munkatársai sajtótájékoztatót, vagy, ahogy ők mondták, idegenforgalmi szezonnyitó kitelepülést Domboriban, a nagystrandon, figyelmeztetve gyerekeket és felnőtteket az időszak veszélyeire.

Huszti Gábor, az alosztály vezetője elmondta, a következő hetek, hónapok során a rendőrség is ehhez a nyári időszakhoz igazítja tevékenységét, rendészeti, közlekedésrendészeti és bűnmegelőzési területen is. Beszélt arról, hogy a kellemes napok a kockázatok sorát is rejtik.