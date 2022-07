Az autós, Tukacs Imre így emlékszik a balesetre: – Nagymányoki lakásunkat terveztük szépítgetni, s ahhoz mentünk vásárolni a szekszárdi OBI-ba. Máskor is ezen az elkerülő úton szoktam menni, s most, amikor a Pollack Mihály 10 elé értünk, váratlanul az udvarból lovak szaladtak ki. Annyit láttam csak, hogy a szélvédőnek csapódik egy lófej.

A szélvédő betört, behorpadt a motorháztető, a jobb első sárvédő, meg a lámpa sérült, és a ló a jobb hátsó ajtó mögötti sárvédőt megrúgta patájával.

A gazda futott a ló után, és elkezdett kiabálni, hogy ötszázezer forintot fogsz fizetni, mert annyiba került ez a ló, s hogy miért nem fékeztem, álltam meg. Aztán sorolta, hogy mit csinálnak velünk, majd tolókocsi lesz csak a járművünk. Jött két gyereke, egyikük feltépte a kocsiajtót, belerúgott feleségembe. Az utca túloldalán már többen nézték, mi történik, mondták, menjünk oda. Mikor szinte menekültünk, a lovak gazdái tovább rúgtak, üvöltöztek, hogy kihozzák a machetét, levágják a fejünket.

Örökké hálás leszek a két sióagárdi polgárőrnek, Frank Józsefnek és Mezei Zsoltnak. Ők a bicikliversenyt biztosítani jöttek, s a legjobbkor éppen arra jártak. Ők védtek minket, tartották távol a fenyegetőzőket, míg meg nem érkeztek a rendőrök, akik rendet teremtettek.

Fotó: TMRFK

A ló gazdája, Brill Erik, így magyarázza az esetet: – Meg se próbált fékezni az úriember! Csak jött és telibe csapta a lovat. Aztán megállt a lótól 2-3 méterre. Ha a ló rohant volna elé, akkor a ló elejét ütötte volna el, nem pedig a hátulját. A ló ott volt, látni kellett volna, fékezni és megállni. Hol vannak a féknyomok, sehol! Azt nem indokolta, akkor az autó elejének miért a jobboldala tört csak össze, meg a szélvédő.

Azt a szakember mondta, a korszerű autókban az automata gátolja, hogy állóra fékezzen a kerék, mert így hamarabb megáll a jármű, mintha csúszna, ezért nincs is féknyom.

– Hogy tudott kimenni a ló az útra?

– Vezettem ki a kancát, be szerettem volna fogni a kocsiba, hogy megyek kaszálni, aztán megindult a csikója, a kanca megvadult, ment a csikója után, és már nem tudtam őket visszafogni. Nekimentek a kapunak, az kinyílt és úgy rohantak ki.

Fotó: TMRFK

Mindenért az autós a hibás – folytatta. Amikor meg az elkezdett cigányozni, az én két fiam, akik sajnos nem járhatnak iskolába, mert betegek, bedühödtek. Azt hazudta az úr, hogy őt hátba rúgtuk, de hát, akit mi hátba rugdosunk, az összeesik, elesik, és ő nem esett el. Aztán mikor a felesége kiszállt a kocsiból, az is csúnyán beszélt a rendőrök előtt, és akkor én is fölkaptam a cukrot, meglöktem a hölgyet. Jött a férj, én megfogtam és lenyomtam a kocsira. Ennyi volt az egész, és most engem akarnak hibásnak kihozni, pedig hogy lennék hibás, hisz se a rendőrség nem vitt be, se nem hallgattak ki.

– Hol van a ló?

– Nincs meg, agyon kellett lövessem, eltört a gerince, az első meg a hátsó lába.

– És a csikó?

– Azt eladtam.

Baba, az elütött ló egyébként a fényképek szerint, a baleset után, a rendőrségi helyszínelés idején békésen álldogált az út szélén. Brill Erik az elütött lóért félmillió forintot követelt az autóstól. Ennyibe kerülhet a Golf javítása is.

Hogy ki fizet? A ló gazdája annyit mondott, ha ki lesz vizsgálva az ügy, ő nem fogja annyiban hagyni.

Mint azt megírtuk, a rendőrség arról tájékoztatott, hogy a ló gazdája nem ismerte el felelősségét a baleset bekövetkezéséért. Az ügyben a Szekszárdi Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást kezdeményezett a történtek miatt.