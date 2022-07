Egy hosszabb ideje Magyarországon élő, 82 éves német férfi tett feljelentést a Tamási Rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen július 15-én – közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság. Mint azt részletezték, a férfi elmondta, tudomására jutott, hogy a devizaszámlájáról eltűnt 3 millió forint. Az idős férfi azt is sérelmezte, hogy egy ismeretlen többször is korlátozta őt a szabad mozgásban, mert az utcai kiskaput lánccal, lakattal zárta be, amihez neki nem adott kulcsot.

A rendőrök az ügy kapcsán széleskörű adatgyűjtést végeztek, szemlét tartottak az értényi ingatlanban, ahol a lakás céljára is szolgáló garázsban nagy mennyiségű lőszert és különböző fegyvereket találtak. A tulajdonos elszámoltatása során elismerte, hogy csak egy részükre rendelkezik engedéllyel.