Határvadásznak jelentkezni megyénkből is lehet – tájékoztatta lapunkat Böhm Rita őrnagy. A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság toborzótisztje elmondta, hogy a jelentkezéseket intézményük fogadja. Azaz, még pontosabban munkaidőben a 20/287-8683-as telefonszám, illetve a [email protected], valamint a [email protected] e-mail cím áll az érdeklődők rendelkezésére.

A felvételt nyert személyeket ugyanakkor nem a Tolna megyei rendőrség, hanem a készenléti rendőrség állományába nevezik ki. Ezen személyeknek azt is vállalniuk kell, hogy szolgálatukat nem Tolna megyében, hanem a határszakasszal rendelkező megyék valamelyikében töltik. Az erre a célra rendszeresített űrlapon a jelentkező megjelölheti a szolgálati szempontból számára legalkalmasabb megyét, határszakaszt, ezt az igényt a szervezők lehetőség szerint figyelembe veszik. A lakhatásról a fogadó szerv gondoskodik.

Böhm Rita azt is elmondta, hogy iskolai végzettséget tekintve nem feltétel az érettségi, elegendő a nyolc általános is. A büntetlen előélet viszont alapfeltétel. A jelölteket egészségügyi, pszichológiai és fizikai vizsgálat után nyilváníthatják alkalmassá. A már állományba kerülő határvadászok egy évig határvadász őrvezetői rendfokozattal kezdik meg szolgálatukat, majd a második évtől határvadász tizedesek, a harmadik évtől határvadász szakaszvezetők lehetnek.

Jelenleg havonta bruttó 300 ezer forint a határvadászok alapbére, ez az összeg már a szolgálat megkezdése előtti, négyhetes tanfolyam idején is jár. A szolgálatban töltött órák mindegyike után 570 forint határvadászpótlék, illetve éjszakai és készenléti pótlék gyarapítja a havi keresményt. Amennyiben a szolgálatteljesítő idegennyelv-ismerettel rendelkezik – az állományilletékes parancsnok döntése alapján –, nyelv­pótlékra is jogosult lehet. Így a havi fix felmehet bruttó 400 ezer forintra is.

Emellett szociális kedvezmények is beletartoznak a juttatásba, úgymint az alapbér száz százaléka a betegszabadság első 15 napjára, avagy a cafeteria. S ha a nyolc osztállyal rendelkező határvadász szolgálati ideje alatt megszerzi az érettségit, abban az esetben bekerülhet a rendőrség hivatásos állományába.