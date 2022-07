Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt július 14-én 12 óra 15 perc körüli időben az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán. Egy 63 éves budapesti lakos közlekedett autóval, négy utasával. A 110-es kilométerszelvénybe érve – ismeretlen okból – a külső forgalmi sávból áttért a belső forgalmi sávba, és ott nekiütközött a két pályatestet elválasztó szalagkorlátnak. Ezt követően a leállósávon állt meg. A balesetben a hátsó ülésen utazó két utas könnyebben megsérült, a biztonsági övet mindenki használta – tájékoztatott a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság.

Az anyagi káros balesetek közül egy esetben az ittasság is szerepet játszott. Tegnap 8 óra 25 perc körüli időben egy 46 éves helyi férfi közlekedett autóval Nagykónyiban. A Nagy utcában haladt Dombóvár irányába, amikor szabálytalan előzésbe kezdett, közben elveszítette uralmát a kocsi irányítása felett és bal oldali árokba sodródott. A baleset során személyi sérülés nem történt.

Képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A sofőrnél a szonda pozitív értéket mutatott, és a rendőrök a helyszínen megállapították, hogy a férfi a vezetéstől is el van tiltva, a biztonsági övet sem használta, és a kocsi papírjait sem tartotta magánál. Mint kiderült, az autót a forgalomból kivonták, és a műszaki érvényessége is lejárt. A balesetet okozó férfi ellen ittassága miatt büntető feljelentés, az autóval kapcsolatos hiányosságok miatt szabálysértési feljelentés készült, és – mivel nem használta a biztonsági övet – közigazgatási eljárás is indult.

A Tolna megyei rendőrök csütörtökön két főt elfogtak, négyet pedig előállítottak. A szolgálatban levő állomány tagjai egy büntető- és kilenc szabálysértési feljelentést tettek. A szonda két esetben volt pozitív.