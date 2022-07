Tűz ütött ki egy erdőben, Szedres közelében, egy a 63-as főút és az M6-os autópálya közötti területen. Az aljnövényzet és több fa is ég - számolt be az esetről a Katasztrófavédelem. A szekszárdi és a paksi hivatásos, valamint a tolnai önkormányzati tűzoltók oltják a lángokat. A helyszínre indult a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.

A nagy szárazság miatt az aljnövényzet könnyen lángra kap, de a tarló, sőt a lábon álló gabona is meggyulladhat, ahogy arról ebben a cikkünkben is olvashatnak.