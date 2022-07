Az előadók elmondták, várják mindazok jelentkezését, akik 18 és 55 év közötti magyar állampolgárok, büntetlen előéletűek, cselekvőképesek, alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, és az egészségi, fizikai, pszichológiai vizsgálatok alapján alkalmasnak bizonyulnak a feladat ellátására.

A munkaviszony szerződéses, három évre szól, mely egy alkalommal újabb három évvel meghosszabbítható. A képzés időtartama négy hét, az oktatásra a Készenléti Rendőrség kijelölt objektumában kerül sor. A képzés vizsgával zárul - tájékoztatott a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság.

A jelentkezők a képzés idejére alapilletményre jogosultak, melynek mértéke bruttó 300 ezer forint. Ez az összeg szolgálat során kiegészül a határvadász-pótlékkal, ami 570 forint óránként, továbbá idegennyelv-ismereti és éjszakai pótlék, utazási hozzájárulás és cafetéria-juttatás is megilleti a leendő határvadászokat.

Szó esett a feladatokról is, miszerint a leendő határvadászok a határrendészeti kirendeltségek illetékességi területén látnak el járőrszolgálatot, alapfeladatuk az államhatáron történő illegális belépési kísérletek megakadályozása, továbbá az illegálisan belépett személyek feltartóztatása és az ideiglenes biztonsági határzáron történő átkísérése lesz.

Az előadásokat követően lehetőségük volt az érdeklődőknek személyesen is kérdéseket feltenni, a közel ötven fős hallgatóságból többen éltek is ezzel, ők a felvételi eljárással és a jelentkezéssel kapcsolatos egységcsomagokat is megkapták.

A toborzással kapcsolatban Tolna megyében a 06-74/501-100-as központi szám, 3264-es melléken, vagy a 06-20-287-8683-as számon érdeklődhet, valamint elektronikus úton a bö[email protected], vagy a [email protected] címeken. További információ: https://www.police.hu/szerzodeses-hatarvadasz-kepzes.