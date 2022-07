Vasárnap két szabadtéri tűzesethez is vonultak Tolna megye tűzoltói. Ladományban másfél hektáron égett lekaszált széna, míg Gyulajon, a Magyar utcában mintegy 400 négyzetméteren foltokban avar és gaz kapott lángra. A bonyhádi és dombóvári hivatásos tűzoltók vízsugarak és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a keletkezett tüzeket.

Hétfő hajnalban egy családi ház és a hozzáépített melléképület tetőszerkezete teljes terjedelmében égett Kalaznón, a Kossuth utcában. A tűzesethez a szekszárdi, bonyhádi, dombóvári hivatásos tűzoltókat, valamint a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották. A beavatkozó egységek öt vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a keletkezett lángokat. Az illetékes elektromos közműszolgáltató szakemberei leválasztották az épületet a hálózatról.

Hétfőn reggel két személyautó ütközött a 6-os számú főút 109. kilométerszelvényénél Pakson, aminek következtében az egyik jármű felborult. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a gépkocsikat, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek.

Hétfő délután négy esetben is szabadtéri tüzekhez vonultak megyénk tűzoltói. Csikóstőttős külterületén 5 hektáron tarló, egy hektáron búzatábla égett. A tűzesethez a dombóvári hivatásos tűzoltók vonultak, akik 4 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a tüzet. A lángok megfékezését egy erőgép is támogatta.

Szabadtéri tűzhöz riasztották a lánglovagokat Csikóstőttősön (Fotó: TMKI)

A mai nappal már 125 esetben riasztották Tolna megye tűzoltóit szabadtéri tüzekhez. Több, mint 73 hektárnyi terület vált a lángok martalékává.

Az országos tűzgyújtási tilalom esetén kiemelten fontos, hogy tartsuk be a tűzgyújtással kapcsolatos előírásokat. Tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek kétszáz méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A tüzek megelőzése érdekében a dohányosok ne dobják el az égő cigarettacsikket. Kerti grillezéskor is gondoskodjunk róla, hogy legyen a közelben víz és egy szerszám, amellyel kordában lehet tartani a tüzet.