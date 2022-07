Polgárőr egyesületek vezetőivel egyeztetett Dr. Marcsek Sándor r. ezredes, a Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetője, és Dudás Zsolt r. alezredes, a rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának vezetője. A polgárőr parancsnokok tájékoztatást kaptak a települések közbiztonsági helyzetéről, valamint az aktuális feladatokról – tájékoztatott a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság.

Az egyeztetésen elhangzott, hogy a polgárőrök gyakran teljesítenek közös szolgálatot a rendőrökkel, ami jó példája az együttműködésnek, és hatékonyabb szolgálatellátást is jelent mindkét szervezet számára. A rendőrkapitányság vezetése a továbbiakban is vállalta képzések megtartását, amit a polgárőrök örömmel fogadtak. Az értekezlet résztvevői megállapodtak abban is, hogy a jövőben még hatékonyabban működnek együtt és segítik, támogatják egymás munkáját.