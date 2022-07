– Szervezetünk kétéves fennállása óta több mint százhúsz olyan objektumot talált, ahol illegális szemétlerakás történt. Örömünkre szolgál, hogy a rendőrségnek újra van kapacitása arra, hogy ezekkel az esetekkel is foglalkozzon. A büntetőtörvénykönyv szerint az elmúlt év januárjától az illegális hulladéklerakás bűncselekménynek számít és akár három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető – mondta el Baltavári István.

A civil szervezet ügyvezetője azt is elmondta, több esetben is tettek már feljelentést szervezetével, ami elmondása szerint egy elég hosszadalmas folyamat. A napokban lezárt ügyek kapcsán megtudtuk, tavaly áprilisban tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki a Tartsay Vilmos utcában, a Murga patak gátjánál öt kupacban különböző hulladékokat rakott le. Ezt követően májusban a szekszárdi polgármesteri hivatal is feljelentést tett amiatt, hogy a Búzavirág utcában egy ingatlan udvarán valaki hulladékgazdálkodási engedély nélkül járműveket bont.

Mint azt megírtuk, a két ügyben indult nyomozás során a rendőrök széleskörű adatgyűjtést végeztek. A beszerzett bizonyítékok és szakértői vélemények szerint egy harminckét éves szekszárdi férfira és három, korábban nála lakó ismerősére terelődött a gyanú. A négy férfi időközben más bűncselekmények elkövetése miatt börtönbe került.

Gyanúsítotti kihallgatásaik alkalmával mindannyian részben beismerő vallomást tettek a Szekszárdon elkövetett cselekményeik okán, és így hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt is felelniük kell.