Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) augusztus 8. és 14. között Speed elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést. Az akcióhoz a magyar rendőrség is csatlakozott, az egyenruhások Magyarország egész területén, így Tolna megyében is fokozott sebességellenőrzést végeztek – tájékoztatott keddi közleményében a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, mely most közölte a sebességellenőrzés eredményeit.

Mint azt írták, a kampány – a legfőbb baleseti ok – a gyorshajtók kiszűrésére irányult. Hozzátették, a sebességellenőrzések legfőbb célja, hogy a sofőrök tartsák be a közlekedési szabályokat, és ezáltal javuljon a közlekedésbiztonság.

A Tolna megyei rendőrök az egyhetes fokozott ellenőrzés alkalmával 212 gyorshajtót szűrtek ki a forgalomból. A sebességtúllépőkkel szemben 112 esetben helyszíni-, nagyobb mértékű sebességtúllépés miatt 46 esetben közigazgatási bírságot szabtak ki. Az egyenruhások 54 esetben az objektív felelősség elve alapján tették meg a szükséges intézkedéseket a jogsértők szankcionálására.