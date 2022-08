A kiérkező járőrök intézkedés alá vonták az autót vezető faddi férfit, akiről kiderült, a közelmúltban Szekszárdon is intézkedtek vele szemben, amikor a defektes autójára egy lopott kereket akart felszerelni. Ahogy akkor, most is egy másik kocsi rendszáma volt a Renault-ra felszerelve, így azt szemle keretében lefoglalták.

Mivel bűncselekmény elkövetésével volt gyanúsítható, előállították a férfit a Bonyhádi Rendőrkapitányságra. Kihallgatása során elmondta, az autót így vette, ezzel a rendszámmal. Azt nem tudta, hogy nincs rajta műszaki, és biztosítása sincs, valamint a forgalomból is ki van vonva.

Mivel a férfinak vezetői engedélye nincs, nem is volt, ellene ismét szabálysértési feljelentést is tettek az egyenruhások. Az ügy pikantériája, hogy a fenti okból otthagyott autót - mivel azzal közlekedni nem lehetett - idő közben ismeretlenek megrongálták, így a korábbi gyanúsítottból most sértett lett.