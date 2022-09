Mint arról korábban beszámoltunk, személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt 2022. szeptember 15-én röviddel 7 óra után a 6-os számú főúton, Kakasd belterületén. Egy nagydorogi férfi közlekedett egy furgonnal Pécs irányába. A sofőr nem tartott megfelelő követési távolságot, így az előtte haladó, a Kossuth utca 1-es szám előtti zebránál forgalmi okból megálló autónak ütközött. A személyautó sofőrje és utasa is könnyebben megsérült.

Nem tartott kellő követési távolságot (Fotó: police.hu)

Az anyagi káros balesetek közül az M6-os autópályán mindkét irányban volt egy-egy pályaelhagyás, valamint a tolnai bekötőúton is, erről itt olvashat bővebben. Dombóváron egy esetben a követési távolság be nem tartása miatt egy teherautó ütközött az előtte megálló autóknak, továbbá egy motoros nem adott elsőbbséget és egy kocsi elé kihajtott, valamint történt egy parkolói koccanás is.

A kicsúszott autó villanyoszlopnak ütközött (Fotó: police.hu)



Paks térségében az eső okozott gondot, három pályaelhagyásos baleset is történt. A kicsúszott autók szalagkorlátnak, beton támfalnak illetve villanyoszlopnak ütköztek. Fürgeden két autó közlekedett egymással szemben, egyikük sem tért le, így a tükreik letörtek. Szakály közelében egy teherautó borult fel, mivel a vele szemből érkező, előzést megkezdő kocsival nem akart ütközni, ezért jobbra kormányzott, ahol a padkára sodródott pórkocsi felborult, oldalra rántva az egész szerelvényt.