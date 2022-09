Ahogy azt akkor megírtuk, a Bonyhádi Járásbíróság a beismerő vallomást tett, megbánást tanúsító, bipoláris affektív zavarral küzdő vádlottat halált okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés, továbbá csalás bűntettének kísérletében, hamis magánokirat felhasználásának vétségében és kábítószer birtoklásának vétségében mondta ki bűnösnek. A bíróság ezért őt halmazati büntetésül 5 év 8 hónap börtönbüntetésre, 6 év 2 hónap közúti járművezetéstől eltiltásra, valamint 6 év közügyek gyakorlásától eltiltásra ítélte. Az elsőfokú ítélet ellen a vádlott és védője a büntetés enyhítése, az ügyészség annak súlyosítása végett jelentett be fellebbezést.

A másodfokon eljáró bíróság ezt enyhének ítélte meg.

Az ítélet súlyosításakor nagyobb nyomatékkal vették figyelembe a férfi büntetett előéletét, azt, hogy több közlekedési szabályt is megszegett, valamint, hogy ittas járművezetőként speciális bűnismétlőnek számít és azt is, hogy ittassága mellett bódító szer hatása alatt is állt.