A vádirati tényállás szerint a 21 éves vádlott a barátnőjével, valamint kettő barátjával, a 19 éves és a 16 éves vádlottakkal tavaly júniusban egy este Szekszárd egyik sörözőjében tartózkodtak. A negyedik, 32 éves vádlott már a társaság megérkezése előtt a kocsmában italozott.

Az este folyamán a söröző kerthelyiségében szóváltás alakult ki a 21 éves és a 32 éves vádlottak között, melynek során a fiatalabb vádlott ököllel arcul ütötte az idősebb férfit, aki válaszul a kezében lévő üvegpohárral fejbe vágta az őt megütő vádlottat.

A széttörő pohártól erősen vérző arcú férfi ekkor több alkalommal ököllel újra megütötte, illetve meg is rúgta az idősebb férfit, akinek bántalmazásába ekkor a másik két vádlott is bekapcsolódott. Ők is többször ököllel megütötték, illetve fejbe rúgták az időközben már földre került férfit.

A verekedést kezdő két férfi egyaránt nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedtek, azonban az arcsérülést elszenvedő vádlott esetében fennállt a ténylegesnél súlyosabb sérülés kialakulásának a veszélye is.

A megyeszékhely központi részén kihívóan közösségellenes és erőszakos magatartást tanúsító vádlottakat a járási ügyészség társtettesként, csoportosan elkövetett garázdaság bűntettével, könnyű testi sértés vétségével, illetve súlyos testi sértés bűntettének kísérletével vádolja.

Az ügyészség a legelőször ütő férfivel, valamint a verekedésbe később bekapcsolódó felnőttkorú, korábban jogerősen már elítélt vádlottal szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés, az üvegpohárral ütő vádlottal szemben közérdekű munka, míg a fiatalkorú vádlottal szemben próbára bocsátás kiszabását szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál.