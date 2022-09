Amint arról már beszámoltunk, leégett egy családi ház Őcsényben. A bent élőknek, egy hetvenhat éves idős asszonynak és fiának szerencsére nem lett bajuk, de mindenük, berendezéstől a ruhákig a lángok martalékává vált. Egy műanyag szatyornyi irat és egy pár régi férficipő maradt meg, de az is itt-ott megégett. Úgy tudni, mindössze három perc alatt leégett az egész ház, amelyen biztosítás sem volt.

– Fatüzelésű kályhával fűtünk, tegnap begyújtottunk és ma reggel édesanyám kiszedte a hamut, amit kiöntött a ház széle mellett álló műanyag kukába. Úgy tűnt, már nem parázslik, de ezek szerint mégis izzott. A műanyag lambéria lángra kapott, és pillanatok alatt leégett minden – mesélte a történtekről Koliger György, az ingatlan tulajdonosa, aki a tűz fellobbanásakor éppen a kutyájával volt az állatkórházban, így már semmit sem tudott tenni, amikor a lángok elborították a házat.

Azt mondta, az utóbbi tíz évben lassanként újítgatta fel, szépítgette a házat, amely most egyszerre semmivé vált. – Nem is az anyagi értékét sajnálom, inkább a belefektetett tízéves munkát, de igyekszem pozitívan állni mindehhez, lehetett volna rosszabb is, hiszen nekünk nem lett bajunk– összegezte érthetően keserűen György.

– A bentlakókat egy ideiglenes önkormányzati lakásban szállásoltuk el, ahol tudnak aludni és tisztálkodni. Ez egy üres ingatlan volt, két ágyat, ágyneműt vittünk oda. Jelenleg melegvíz van, ha kell a fűtést is el tudjuk indítani. Alapvető berendezéseket, asztalt, székeket, evőeszközöket, tányérokat, edényeket és ruházatot tudunk biztosítani – mondta Fülöp János polgármester, aki jelezte, csütörtökön megkezdődik az iratok és a gyógyszerek pótlása, ugyanis az idős hölgy éppen a napokban váltotta ki az összes gyógyszerét, amely most mind a lángok közé veszett.

Az őcsényi polgármestertől megtudtuk, a fiatalember jelenleg nem dolgozik, édesanyja nyugdíjából élnek ketten, amelyet még a végrehajtó letiltása is terhel. Úgy fogalmazott, már most látszik, hogy a családnak hosszabb távú segítségre van szüksége, egyelőre esélyét sem látja, hogy belátható időn belül önálló ingatlanhoz jussanak, és bár az idős hölgynek van még egy leánygyermeke, ő két kisgyermekkel albérletben él, tehát még hozzá sem költözhetnének.

– Mindenesetre támogatjuk őket mindenben. Őcsényben aktív a református szeretetszolgálat, akik ilyen esetben is segítenek, ezen kívül működik nálunk egy élelmiszerbank, eddig is adtunk, ezután is fogunk a rászorulóknak, így most ennek a szerencsétlenül járt családnak is – hangsúlyozta. A polgármester jelezte, a további segítségnyújtási lehetőségekről a következő napokban egyeztetnek, ha valaki segíteni szeretne, vélhetően az önkormányzat közalapítványán keresztül teheti majd meg.

A sajnálatos tűzesetről készült képek a galériában megtekinthetők.