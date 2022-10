A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Területi Kisebbségi Kapcsolattartó Munkacsoport a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal együtt, kiemelt feladatának tartja a pályaorientációs feladatokat, ezen belül a Határvadász toborzást is. Az eddigi toborzási tapasztalatok alapján a Tolna Megyei CNÖ képviselői kezdeményezték, hogy ismereteiket szeretnék bővíteni egy olyan szakmai határlátogatással, ami után első kézből számolhatnak be a potenciális jelentkezőknek arról, hogy milyen feladatot is látnak el a Határvadászok – tudatta a megyei rendőr-főkapitányság.

A kezdeményezést a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Területi Kisebbségi Kapcsolattartó Munkacsoport tagjai is hasznosnak ítélték meg, ezért egyeztetést kezdeményeztek Varga Mihály Vilmossal, a ROKK szegedi Határrendészeti Oktatóbázis vezetőjével, aki a napokban fogadta a megyei romavezetőket és a Tolna megyei rendőröket.

A delegáció tagjai a nap folyamán bepillantást nyertek a szegedi oktatóbázison folyó szakmai munkába, a rendőrjárőr-, a határrendész-, valamint a határvadász képzésben résztvevők oktatásába. A nap második felében a Határvadászok munkájába is betekinthettek kollégáink.

A tanulmányút mindenki számára tanulságosnak bizonyult, mindannyian élményekkel és hasznos információkkal térhettek haza, melyeket a jövőben kamatoztatni tudnak a toborzások alkalmával.