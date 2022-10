Az igazoltatás során a kocsit vezető 26 éves helyi lakosról kiderült, hogy jogosítvánnyal nem rendelkezik, korábban volt már vezetéstől eltiltva is. Az autó forgalmi engedélyét nem tartotta magánál, de a Nyilvántartó adatai szerint a kocsit hivatalból amúgy is kivonták már a forgalomból és biztosítással sem rendelkezett. A sofőrnél – a teveli esethez hasonlóan – ez esetben is pozitív értéket mutatott a szonda, így őt előállították további mintavételre.

Az ittas járművezetés miatt a kollégák büntető feljelentést tettek, míg a többi szabályszegés miatt szabálysértési eljárás indul a férfi ellen – tájékoztatott a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság.