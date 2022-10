A budapesti székhelyű Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottságával közreműködve hosszú évek óta járja az ország különböző régióit, hogy részt vegyen a legkisebbek közlekedésre nevelésében. Az alapítvány képviselője, Illés István előadóművész, ismertebb nevén Ayala – október 15-én ezúttal a Tolna megyei Gyönkre látogatott, ahol a helyi óvodásoknak és iskolásoknak tartott egy zenés előadást.

A vállalkozó kedvű gyerekeknek a Tolna megyei rendőrök egy ügyességi kerékpáros akadálypályát is összeállítottak. A vetélkedésben résztvevő diákok közül a legügyesebb, Pintér Richárd 13 éves tanuló volt, aki hibátlanul teljesítette az ügyességi feladatot. Jutalma egy kerékpár és biciklis sisak lett.

A délelőtt folyamán a megjelent csaknem 300 gyermek megtekinthette a rendőrségen használatos technikai eszközöket és fegyvereket is. A diákok megnézhették a rendőrségi motorokat és autókat is. Kipróbálhatták a részegséget szimuláló szemüveget is.

A nap végén a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány képviselője ajándékokat adott át az iskola és óvoda képviselőinek és a gyerekeknek is. Az intézmények számos kerékpárral, egyéb sporteszközzel és játékokkal lettek gazdagabb, melyet a biztonságos közlekedésre nevelésében hasznosítani tudnak majd. A gyerekek sem mentek haza üres kézzel, hiszen az alapítványtól kapott csomagok mellett egyénileg is számos közlekedésbiztonsági eszközt vihettek haza.