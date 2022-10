Egy fürdőszobában felszerelt eszköz hívta fel a tulajdonos figyelmét a megnövekedett szén-monoxid-koncentrációra a gázbojler üzeme alatt. A szekszárdi hivatásos tűzoltók, valamint a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonultak a megadott címre, ahol a még veszélyes határérték alatti értéket olvasták ki az eszközből. Egyéb tüzelő-fűtőberendezés nem üzemelt a jelzéssel egy időben, a tulajdonos kérésére a gázüzemű átfolyós vízmelegítőt egy szakember üzemen kívül helyezte.

Ezúttal egy szekszárdi fürdőszobában jelzett be egy szén-monoxid érzékelő készülék (illusztráció, MW)

Megyénkben idén már 16 alkalommal vonultak tűzoltóink szén-monoxid-érzékelők riasztásaihoz. Tavaly egész évben regisztrált ennyi esetet, míg 2021. október ötödikéig hét alkalommal vonultak tűzoltóink az ilyen esetekhez. Az idei számokat vizsgálva két-két alkalommal konyhában, kazánházban, nappaliban és hálószobában, háromszor előszobában, öt esetben pedig fürdőszobában adott jelzést a halálos gáz koncentrációjának kimutatására szolgáló eszköz.

A fűtési időszakban megnő a szén-monoxid-mérgezéses esetek száma.

Tévhit, hogy csak a régi gázkazánoknál jelentkezhet ez a probléma.

Minden nyílt égésterű fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak, amennyiben nem biztosított a levegő-utánpótlás. A kandalló, a cserépkályha, illetve a vegyes tüzelésű kazán, a konvektor és a fali vízmelegítő is lehet nyílt égésterű és akkor ezek a szoba levegőjét használják működés közben. Ha nincs elég friss levegő ezek környezetében, szén-monoxid fog keletkezni, ami magas koncentrációban akár egy percen belül is halált okozhat. Évente egyszer érdemes szakemberrel megnézetni a fűtést és a vízmelegítőket. Ezek hőtermelő, lánggal égő berendezések, a meghibásodásuk lakástűzhöz vagy szén-monoxid-mérgezéshez vezethet. Az egyéb épületgépészeti berendezéseket – páraelszívó, motoros szagelszívó ventilátor, szárítós mosógép – is figyelembe kell venni a kazán üzemelése során, mert ezek szintén a lakás levegőjét használják.

Érdemes minden nyílt égésterű fűtő- és vízmelegítő eszköz mellé szén-monoxid-érzékelőt helyezni. A megbízható érzékelők listája megtalálható a katasztrófavédelem honlapján. Az érzékelőt a fűtőeszköztől, vagy vízmelegítőtől egy méterre, fejmagasságba helyezzük el, és figyeljünk a szavatossági idejükre.