Egy fiatalember tett feljelentést 2021 februárjában a rendőrségen, mert 2020. decemberében vásárolt egy aranynak tűnő nyakláncot Szekszárdon egy férfitól 1.250.000 forintént – tájékoztatott a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság. Az ékszerről később kiderült, hogy annak csak a csatja arany, az értéke pedig csupán 10.000 forint. Az ügyben elvégzett adatgyűjtés során a gyanú egy mórágyi férfira terelődött.

Idő közben a csalással gyanúsítható férfi ellen több feljelentés is érkezett. Volt, akitől pénzt kért kölcsön, de azt nem adta meg a megbeszélt határidőig, másokat pedig az internetes hirdetései során csapott be. A csaló eladásra kínált térkövet, videokártyát, egyunciás aranytömböt, játékkonzolt is. A vevők által átutalt összegeket megtartotta, de a termékeket nem küldte el a vásárlóknak.

Mivel a férfi megalapozottan gyanúsítható volt többrendbeli csalással, de őt a lakcímén nem lehetett megtalálni, körözését rendelték el. A csalót 2021. áprilisában fogták el a rendőrök, akkor hallgatták ki. A gyanúsítás ellen nem élt panasszal, de tagadta, hogy bárkit becsapott volna. A különböző meghirdetett „sosemvolt” termékekért a vevők közel 5 millió forintot utaltak át. A nyomozás adatai szerint a férfinak húsz rendbeli csalás miatt kell felelnie.

Az eset körülményeinek vizsgálatát a nyomozók befejezték, és a keletkezett iratokat a napokban vádemelési javaslattal megküldték az illetékes ügyészségnek.

